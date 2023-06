Steve Vai: Salud en tu nombre

“Mi señora dice que tengo que hablar más con el público”, fue la frase que sacó más carcajadas durante la noche, ya sea por la espontaneidad con la que el virtuoso guitarrista se comunica con el público, como también por la genuina capacidad de mostrarse receptivo desde su núcleo más preciado ante un público que lo ovaciona como si no existiese un mañana.

Con el Teatro Coliseo al máximo, la tensa espera se hace palpable, pero entre cervezas, tragos y papas fritas, el público cede a disfrutar de una buena conversación antes de comenzar la cátedra con el maestro Steve Vai, quien como buen mentor, sabe que para disfrutar de un buen show, también hay que saber esperar. Por lo mismo, tras 30 minutos de paciencia, el artista irrumpe sobre el escenario con “Avalancha”, “Giant Balls Of Gold” y “Velorum”.

Los años de trayectoria, el manejo escénico y la auténtica capacidad de conectar con el público desde la más pura humildad, le permite al músico transitar sin miedo por gran parte de los éxitos que marcaron su carrera, por lo mismo el álbum “Where The Wild Things Are” (2009) toma un protagonismo especial al proponer como puntos de fuga con tracks como “Building The Church” y “Tender Surrender”, pero conquistando con “Alien Love Secrets” (1995), obra de cabecera que se toma los infinitos discos esenciales por la genialidad de tracks como “Bad Horsie”, o “Sounds And Theories Vol. I & II” con “Im Becoming”.

Tras abrir el espacio a conocer a todos los integrantes de la banda, y compartir protagonismo al talento de quienes dan vida al proyecto solista de Steve Vai, el Teatro Coliseo se torna completamente oscuro, siendo solo acompañado de un silencio sepulcral. Una pequeña luz roja se acerca al centro del escenario, pero quienes conocen en profundidad el alma de quién formó parte Frank Zappa, saben que la mayor sorpresa está por venir: La mítica Hydra; el instrumento que emerge como idea del ideólogo de “Passion And Warefare” (1990), quién se aventura a materializar la ilusión de articular la armonía del bajo acompañada por dos melodías distintas de guitarra tocadas casi al unísono por una misma persona. Con la nueva protagonista en escena, los celulares aparecen raudamente con el objetivo claro de inmortalizar el momento exacto en que “Teeth Of The Hydra” se vuelve el bien inmaterial más preciado como recuerdo y memoria.

El artista apuesta por un cierre a lo grande, razón por la que “For The Love Of God” y “Taurus Bulba” son extremadas en términos técnicos, pero también son extremadas en la interacción del catedrático del hard rock con su público chileno. Sorprendiendo con alevosía al bajar y performatizar estos últimos tracks desde el público, con impoluto orden, la gente se agolpa siempre respetando el espacio personal de quién tiene al lado. Se vuelven a divisar vasos con cervezas y diversos licores entre las y los asistentes, la euforia por Steve Vai y su regreso a territorio nacional con el “Inviolate Tour” es tal, que desde el fondo se escucha un tenue pero seguro “Salud en tu nombre”, frase que captura y sintetiza de buena manera el cariño del pueblo chileno al magnánimo guitarrista vanagloriado por varias generaciones.

Setlist